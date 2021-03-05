Разбираетесь в футболе? Приходите на викторину «Квиз+» в самом центре Москвы

В среду, 10 марта, в самом центре Москвы пройдёт новая игра «Квиз+», посвящённая футболу. Знатоки футбола соберутся в 19:30 мск в Old School Pub (Большой Черкасский переулок, 15). Место проведения игры — всего в паре минут от легендарной Никольской улицы! Ведущим традиционно станет журналист «Чемпионата» Евгений Марков.



В программе – интеллектуально-спортивное сражение с разнообразными раундами, розыгрышами, призами и новинками. Команды от 1 до 11 человек. Для участия нужно написать личное сообщение организаторам в «Инстаграме», «Телеграме» или «ВКонтакте». В сообщении стоит указать название команды и количество участников. Если вы один и хотите играть в команде — не беда, укажите это в сообщении, и организаторы подберут вам сокомандников.



Стандартный билет на квиз стоит 600 рублей, но для самых ярких участников есть скидки: 500 рублей – для тех, кто придёт в форме спортивных команд, 400 рублей – в форме футболистов, рождённых 8 марта, 300 рублей – в форме «Тамбова», ведь им всё ещё нужны футболисты. Игра бесплатна, если вы придёте в форме «Пармы» с Вероном на спине!