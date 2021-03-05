Ахметов: Рондон — настоящий мастер, он обязательно поможет ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о готовности состава к предстоящему матчу 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«Костяк существует уже года три, он сформирован, большинство футболистов хорошо знают друг друга. Проблем с новичками у нас быть не должно — стараемся в плане адаптации максимально помогать всем, чтобы человек поскорее влился в коллектив и начал показывать лучшие качества. В плане конкретных результатов не хочется загадывать наперёд. Наша задача — выходить на игру и побеждать. Для нас любой матч сейчас — это финал. Конечно, хочется выигрывать всегда. Как можно успешнее закончить сезон и порадовать болельщиков ЦСКА.
Рондон — настоящий мастер, прекрасно выступал за «Рубин» и «Зенит». Все его знают, я тоже застал его матчи. Если он будет в своей лучшей форме, нам обязательно поможет. Эмиль по первым тренировкам тоже понравился: техничный футболист с хорошим видением поля, интеллектом. Думаю, ребята впишутся в игру, это хорошие трансферы», — цитирует Ахметова пресс-служба ЦСКА.
- 5 марта 2021
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