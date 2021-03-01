Евсеев: Рондон поможет ЦСКА. Это не Гайч

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями о закрывшемся на днях зимнем трансферном окне в России.



«Почти все хорошие трансферы совершаются летом. А зимой команды стараются точечно усилиться. Но всё равно, надо прилично потратиться, чтобы купить стоящего игрока. Другой клуб просто так важного для себя футболиста не отпустит. Наверное, поэтому «Зенит» остался с теми же игроками, никого не взяв. Даже отдал молодых исполнителей, например, Мусаева в «Рубин». Это усиление для казанцев на фоне их проблем с травмированными.



ЦСКА взял Рондона, статусного для нашего чемпионата игрока. Уверен, он поможет. Это не Гайч, Рондон наш чемпионат знает, знает, куда попал и чего от него ждут», — написал Евсеев с своей колонке для «Чемпионата».

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