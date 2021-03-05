«Знаю, о чём ты мечтаешь. Это слово из трёх букв». «Торпедо» — девушкам перед 8 Марта

«Торпедо» выпустило специальный видеоролик, в котором футболисты поздравили девушек с Международным женским днём. Игроки произнесли короткие фразы с юмористическим подтекстом.



«Для тебя я достану звезду с неба и мяч из угла. Ты на первом месте в моей таблице с большим отрывом. Подкат сзади — это грубо, поэтому я улыбнусь и подкачу к тебе спереди. Давай не будем всё усложнять — забудем про офсайды. Добавленное время — это отличный повод подольше побыть вместе. Я знаю, о чём ты мечтаешь. Это слово из трёх букв. РПЛ», — обратились к болельщицам футболисты «Торпедо».

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» сыграло вничью с хабаровским СКА. Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 0:0. «Торпедо» в 27 матчах набрало 54 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (41) находится на восьмом месте.