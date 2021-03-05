«Знаю, о чём ты мечтаешь. Это слово из трёх букв». «Торпедо» — девушкам перед 8 Марта

«Торпедо» выпустило специальный видеоролик, в котором футболисты поздравили девушек с Международным женским днём. Игроки произнесли короткие фразы с юмористическим подтекстом.
«Для тебя я достану звезду с неба и мяч из угла. Ты на первом месте в моей таблице с большим отрывом. Подкат сзади — это грубо, поэтому я улыбнусь и подкачу к тебе спереди. Давай не будем всё усложнять — забудем про офсайды. Добавленное время — это отличный повод подольше побыть вместе. Я знаю, о чём ты мечтаешь. Это слово из трёх букв. РПЛ», — обратились к болельщицам футболисты «Торпедо».
В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» сыграло вничью с хабаровским СКА. Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 0:0. «Торпедо» в 27 матчах набрало 54 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (41) находится на восьмом месте.
- 5 марта 2021
-
18:03
-
17:55
-
17:53
-
17:46
-
17:32
-
17:32
-
16:58
-
16:47
-
16:40
-
16:26
-
16:19
-
16:06
-
15:59
-
15:41
-
15:18
-
15:04
-
14:51
-
14:43
-
14:33
-
14:26
-
14:16
-
14:11
-
14:08
-
13:58
-
13:54
-
13:45
-
13:38
-
13:33
-
13:17
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
12:49
-
12:39
-
12:34