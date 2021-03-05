Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Знаю, о чём ты мечтаешь. Это слово из трёх букв». «Торпедо» — девушкам перед 8 Марта

«Знаю, о чём ты мечтаешь. Это слово из трёх букв». «Торпедо» — девушкам перед 8 Марта
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
Аудио-версия:

«Торпедо» выпустило специальный видеоролик, в котором футболисты поздравили девушек с Международным женским днём. Игроки произнесли короткие фразы с юмористическим подтекстом.

«Для тебя я достану звезду с неба и мяч из угла. Ты на первом месте в моей таблице с большим отрывом. Подкат сзади — это грубо, поэтому я улыбнусь и подкачу к тебе спереди. Давай не будем всё усложнять — забудем про офсайды. Добавленное время — это отличный повод подольше побыть вместе. Я знаю, о чём ты мечтаешь. Это слово из трёх букв. РПЛ», — обратились к болельщицам футболисты «Торпедо».

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» сыграло вничью с хабаровским СКА. Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 0:0. «Торпедо» в 27 матчах набрало 54 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (41) находится на восьмом месте.

«Торпедо» поделило очки с хабаровским СКА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021