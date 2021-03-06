Полузащитник «Уфы» Олег Иванов вернулся в общую группу перед матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Уфа» продолжает подготовку к гостевому матчу с «Уралом»! Сегодняшняя тренировка прошла под сильным снегопадом, но он не помешал команде. Подопечные Рашида Рахимова провели весь комплекс занятий. Олег Иванов уже в общей группе», — сообщает пресс-служба «Уфы».
Об уходе Иванова из «Ахмата» было объявлено 10 января. За грозненский клуб полузащитник выступал с 2012 года, сыграв около 250 встреч и став вторым футболистом в истории команды по количеству проведённых матчей. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек провёл 13 матчей в РПЛ и отдал одну голевую передачу.
27 февраля «Химки» обыграли «Уфу» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. «Химки» набрали 28 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (13) – на 15-м.
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