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Черевченко: счёт назвал бы закономерным, но «Химки» играли куда лучше «Ротора»

Черевченко: счёт назвал бы закономерным, но «Химки» играли куда лучше «Ротора»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал ничью с «Ротором» (0:0):

«Встреча была боевой, очки нужны как «Ротору», так и нам. Поблагодарил ребят, у нас были хорошие моменты у ворот соперника. Счёт назвал бы закономерным, но во второй половине наша команда действовала на поле куда лучше соперника. Идову в атаке? Он любит действовать в данной зоне, постоянно там оказывается. Так как сейчас пришлось действовать без номинальных нападающих, он старался немного оттягивать игроков на себя», — цитирует Черевченко «Матч ТВ».

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 0:0. Футболисты «Ротора» нанесли восемь ударов по воротам (один — в створ), игроки «Химок» — пять (ни одного в створ).

«Ротор» поделил очки с «Химками»
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