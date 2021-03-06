Черевченко: счёт назвал бы закономерным, но «Химки» играли куда лучше «Ротора»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал ничью с «Ротором» (0:0):
«Встреча была боевой, очки нужны как «Ротору», так и нам. Поблагодарил ребят, у нас были хорошие моменты у ворот соперника. Счёт назвал бы закономерным, но во второй половине наша команда действовала на поле куда лучше соперника. Идову в атаке? Он любит действовать в данной зоне, постоянно там оказывается. Так как сейчас пришлось действовать без номинальных нападающих, он старался немного оттягивать игроков на себя», — цитирует Черевченко «Матч ТВ».
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 0:0. Футболисты «Ротора» нанесли восемь ударов по воротам (один — в створ), игроки «Химок» — пять (ни одного в створ).
- 6 марта 2021
-
19:58
-
19:52
-
19:44
-
19:35
-
19:34
-
19:23
-
19:23
-
19:19
-
19:02
-
19:00
-
18:53
-
18:43
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:26
-
18:05
-
17:57
-
17:55
-
17:53
-
17:45
-
17:38
-
17:32
-
17:21
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
16:53
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:21