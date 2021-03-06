«Ротор» поделил очки с «Химками»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 0:0.

Футболисты «Ротора» нанесли восемь ударов по воротам (один — в створ), игроки «Химок» — пять (ни одного в створ).

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сереем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков.



«Химки» в 21 матче набрали 29 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (42).

В первом круге чемпионата команды также сыграли вничью — матч 6-го тура завершился со счётом 1:1.