Хазенхюттль — о матче с «Шеффилдом»: очень важно, что мы победили после долгого перерыва

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу «святых» в матче 27-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).



«Первая победа после долгого перерыва всегда важна. Я думаю, что мы заслужили её, показав хорошую игру. Это очень приятно. Команда сделала то, что мы должны были сделать в матче с командой, борющейся за выживание. Мы могли бы забить и больше. Это единственное, что я могу покритиковать.



Всегда тяжело, когда травмированы несколько футболистов стартового состава. У нас не такая длинная скамейка. Нам не хватает игроков на таких важных позициях, как, например, правый защитник. Когда они восстанавливаются, ваша команда автоматически чувствует себя более уверенно.



Впереди ещё много матчей. Мы были намного выше в таблице перед тем, как случилась наша 9-матчевая серия без побед. Очень важно, чтобы мы могли прямо сейчас вернуть себе уверенность и положительный результат», — цитирует австрийского специалиста BBC.

Видео гола Че Адамса в ворота «Шеффилд Юнайтед»

Это первая победа подопечных Ральфа Хазенхюттля в 10 последних матчах АПЛ. Предыдущий раз «святые» побеждали 4 января в матче 17-го тура с «Ливерпулем» (1:0).



«Саутгемптон» в 27 матчах набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.