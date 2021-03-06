«Саутгемптон» обыграл «Шеффилд Юнайтед», прервав 9-матчевую безвыигрышную серию

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» прошёл матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Гости одержали победу со счётом 2:0.



На 31-й минуте вингер «святых» Нейтан Телла на скорости ворвался в штрафную «Шеффилда», Ампаду пошёл в подкат, но вместо мяча дотянулся до ног соперника — пенальти. Капитан гостей Джеймс Уорд-Праус безупречно пробил с 11-метровой отметки — развёл вратаря и мяч по разным углам.

Видео пенальти в исполнении капитана «Саутгемптона»

Второй гол «святые» забили на 49-й минуте матча. Полузащитник хозяев Джон Ландстрём ошибся при выносе мяча, Стюарт Армстронг грудью сделал скидку на нападающего Че Адамса, который здорово подстроился и хлёстко пробил в верхний угол ворот.

Видео отличного удара Че Адамса

Это первая победа подопечных Ральфа Хазенхюттля в 10 последних матчах АПЛ. Предыдущий раз «святые» побеждали 4 января, в матче 17-го тура с «Ливерпулем» (1:0).

«Саутгемптон» в 27 матчах набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.