«Ливерпуль» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 7 марта, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Фулхэм».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевин Френд. В бригаду войдут ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Джонатан Мосс.



«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (23) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (65).



В первом круге турнира «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» — 1:1. Встреча состоялась 13 декабря 2020 года.

