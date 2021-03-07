Мостовой: у Тедеско хитрая позиция. Выиграли, проиграли — неважно, он всё равно отдыхает

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о положении главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Если «Спартак» ещё раз проиграет, то Тедеско досрочно уволят? Вряд ли, эта история уже надоела всем. Сначала Тедеско уходит, потом не уходит и остается до лета, плюс ко всему там вложены большие деньги. Поэтому говорить о досрочном увольнении не приходится.

Если «Спартак» проиграет, то будут говорить, что так получилось, оставьте Тедеско до конца сезона, какая разница. А если «Спартак» выиграет, то все скажут, что Тедеско молодец. У него очень хитрая и удобная позиция. Выиграли или проиграли — неважно, он все равно отдыхает», — сказал Мостовой в интервью «Спорт-экспрессу».

Сегодня, 7 марта, «Спартак» дома примет «Краснодар». Матч начнётся в 19:00 мск.