Мурад Мусаев: команды сегодня не было

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал проигрыш в матче со «Спартаком» (1:6).
«Команды сегодня не было, в каждой фазе игры мы недоработали, в итоге получили такой результат.
Понимали, что «Спартак» все сборы играл в четыре защитника. Но последние два матча они сыграли неудачно, понимали, что они могут вернуться к схеме с тремя защитниками. Но это не так важно, у них всегда впереди два нападающих. Либо два высоких, либо быстрый Промес. Мы плохо противостояли атакам, когда надо было отыгрываться с 0:2, мы больше шли вперёд, оставляли зоны, чем «Спартак» хорошо пользовался. Это их сильная сторона», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.
- 7 марта 2021
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