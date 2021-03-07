Ларссон: у игроков «Спартака» было чувство голода. Надеюсь, перенесём его на другие матчи
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (6:1).
«Прекрасная игра. После неудачных первых матчей важно было победить. Сделали всё для этого. Можно сказать, что выиграли просто. После 2:0 мы немножко расслабились. Все знают, что это очень опасный счёт. Когда ты пропускаешь, игра оживляется. Но смогли забить третий, продолжили натиск и напор. Продолжали атаковать и дальше, в итоге забили шесть.
Горжусь тем, как ребята отработали в обороне: и защитники, и Саша Максименко. У всех было чувство голода, выгрызали мячи. Надеюсь, что мы сможем перенести это чувство и на следующие матчи», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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