Принадлежащий «Краснодару» форвард Онугха забил первый гол за датский клуб «Вайле»
Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», забил первый гол за датскую команду.
24-летний футболист принял участие в матче 20-го тура датской Суперлиги с «Оденсе». Встреча состоялась накануне, 7 марта, и завершилась со счётом 2:0. Онугха вышел на поле на 76-й минуте, а на 89-й минуте поразил ворота соперника.
В конце января «Чемпионат» сообщил, что Герман перейдёт в «Вайле» на правах аренды, рассчитанной до лета этого года. В начале февраля о сделке было объявлено официально. За датский клуб российский игрок выступает под 13-м номером.
Онугха перешёл в «Краснодар» из «Волгаря» в 2018 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах за «Тамбов» в Российской Премьер-Лиге и забил четыре гола.
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