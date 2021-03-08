Принадлежащий «Краснодару» форвард Онугха забил первый гол за датский клуб «Вайле»

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», забил первый гол за датскую команду.



24-летний футболист принял участие в матче 20-го тура датской Суперлиги с «Оденсе». Встреча состоялась накануне, 7 марта, и завершилась со счётом 2:0. Онугха вышел на поле на 76-й минуте, а на 89-й минуте поразил ворота соперника.



В конце января «Чемпионат» сообщил, что Герман перейдёт в «Вайле» на правах аренды, рассчитанной до лета этого года. В начале февраля о сделке было объявлено официально. За датский клуб российский игрок выступает под 13-м номером.



Онугха перешёл в «Краснодар» из «Волгаря» в 2018 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах за «Тамбов» в Российской Премьер-Лиге и забил четыре гола.