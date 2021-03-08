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Дюпин: конечно, «Рубин» хочет в еврокубки. Премиальных-то у нас нет

Дюпин: конечно, «Рубин» хочет в еврокубки. Премиальных-то у нас нет
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал результат матча с «Зенитом» (2:1).

«Очень тяжёлый матч. Все эмоции выплеснули на поле. Процент остался, наверное, чтобы жён поздравить с праздником. На поле была реально команда, спасибо им всем. Сегодня были обычные трудовые будни, шучу. Разбирали пенальтистов, особенно Дзюбу. Знал, что, скорее всего, он будет бить. Он бьет по вратарям, разводил по углам. Поэтому задача была играть по мячу, стоять, ждать, куда ударит. Справился с этим на 100%. Очень приятно обыграть «Зенит», дорогого стоит. Конечно, хотим в еврокубки, ещё в начале сезона поставили задачу такую. Премиальных-то у нас нет. Плюс это поднимает рейтинг игрока, каждый работает на своё имя. По чуть-чуть приближаемся», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата».

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