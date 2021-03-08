«Непонятно за что». Федотов – о пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды во втором тайме матча «Рубин» — «Зенит» (2:1).
«В эпизоде на 81-й минуте в штрафной «Рубина» рука у Уремовича находилась в естественном положении, она была прижата к корпусу. Мяч попал в руку, но он ей не играл. Решение Карасёва продолжить игру правильное.
Что касается пенальти в ворота «Рубина» в дополнительное время, то игрок «Рубина» играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала сыграл в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает. Если Карасёв решил, что это грубая игра, то где жёлтая? Или он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасёв очень захотел назначить пенальти! Пенальти в ворота «Зенита» смотрел очень долго, здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита», других объяснений у меня нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 8 марта 2021
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:15
-
20:02
-
20:00
-
19:51
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:22
-
19:22
-
19:14
-
19:11
-
19:07
-
18:59
-
18:40
-
18:34
-
18:34
-
18:11
-
18:05
-
18:04
-
17:48
-
17:44
-
17:28
-
17:14
-
16:54
-
16:50
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:22