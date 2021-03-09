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«Вест Хэм» второй раз в сезоне обыграл «Лидс Юнайтед»

«Вест Хэм» второй раз в сезоне обыграл «Лидс Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся заключительный матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 20-й минуте защитник «павлинов» Люк Эйлинг нарушил правила в своей штрафной, свалив полузащитника «Вест Хэма» Джесси Лингарда, за что судья незамедлительно назначил пенальти. Вратарь гостей Иллан Меслье угадал направление одиннадцатиметрового удара, но первым на добивание успел именно Лингард и переправил мяч в ворота.

Видео гола Джесси Лингарда

А на 28-й минуте защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Крэйг Доусон сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Видео гола Крэйга Доусона

«Вест Хэм» в 27 матчах набрали 48 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (35) — на 11-м месте.

Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 11 декабря 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
08 марта 2021, понедельник. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Лингард – 21'   2:0 Доусон – 28'
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