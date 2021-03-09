Женщина-арбитр АПЛ: мы в футболе не для галочки

Лайнсмен Шан Мэсси-Эллис, работающая судьёй на матчах английской Премьер-лиги с 2010 года, выразила надежду, что в футболе будут работать всё больше женщин.



«Проблема восприятия того, что женщины якобы не знают, что такое футбол, была всегда. Поэтому им не следует вмешиваться. Это стереотип, который я хотела бы оспорить: мы достаточно хороши, чтобы быть в футболе, и если мы там, то это не для галочки. По мне, я прошла точно такой же путь и те же испытания, что и мужчины-рефери.



Чем больше девушек увлекаются футболом, тем больше девушек чувствуют, что они могут быть его частью. Этот спорт для всех. Я хочу иметь возможность поддерживать других девушек, которые придут. Всегда говорю, что, закончив карьеру, хочу быть уверенной, что у нас появится следующее поколение судей-женщин и спортсменок. Очень важно создать атмосферу, в которой они чувствуют себя в безопасности», — приводит слова Мэсси-Эллис сайт АПЛ.



Также Мэсси-Эллис рассказала о трудностях с возвращением к работе после рождения ребёнка: «Врачи сказали мне, что я не смогу вернуться к судейству, что я больше не смогу заниматься спортом. Вероятно, это был самый важный момент в моей жизни, когда я действительно подумала: «Боже мой, я не знаю что делать, если потеряю свою карьеру». Мне помогла поддержка Футбольной ассоциации. Они дали мне возможность постепенно вернуться. Я снова прошла через низшие лиги, и это было то, что нужно».