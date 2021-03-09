Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Севилья». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Предполагаемая любовница Мамаева выложила фото положительного теста на беременность

Предполагаемая любовница Мамаева выложила фото положительного теста на беременность
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Испанка Ирен Гарсия Морено, которую подозревают в связях с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, сообщила, что беременна.

Девушка опубликовала в своём «инстаграме» фотографию положительного теста на беременность, добавив стикер, посвящённый международному женскому дню, который праздновался вчера, 8 марта.

Фото: «Инстаграм» Ирен Гарсия Морено

Напомним, 2 марта Алана Мамаева, жена футболиста, заявила, что уличила мужа в измене. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова». Впоследствии адвокат Ирен сообщила о намерении подать в суд на Алану, поскольку та угрожала девушке убийством.

На следующий день, 3 марта, появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что жена футболиста могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо».

«Алана Николаевна снова в строю!» Жена Мамаева обратилась к подписчикам после больницы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021