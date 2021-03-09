Предполагаемая любовница Мамаева выложила фото положительного теста на беременность

Испанка Ирен Гарсия Морено, которую подозревают в связях с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, сообщила, что беременна.
Девушка опубликовала в своём «инстаграме» фотографию положительного теста на беременность, добавив стикер, посвящённый международному женскому дню, который праздновался вчера, 8 марта.
Фото: «Инстаграм» Ирен Гарсия Морено
Напомним, 2 марта Алана Мамаева, жена футболиста, заявила, что уличила мужа в измене. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова». Впоследствии адвокат Ирен сообщила о намерении подать в суд на Алану, поскольку та угрожала девушке убийством.
На следующий день, 3 марта, появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что жена футболиста могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо».
- 9 марта 2021
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