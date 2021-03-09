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«Алана Николаевна снова в строю!» Жена Мамаева обратилась к подписчикам после больницы

«Алана Николаевна снова в строю!» Жена Мамаева обратилась к подписчикам после больницы
Футбол / РПЛ 0
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Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обратилась к своим подписчикам.

«Алана Николаевна снова в строю! Ребят, все, кто писал мне слова поддержки — хочу сказать вам огромное человеческое спасибо», — написала Мамаева в своём «инстаграме».

3 марта появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что девушка могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо». Впоследствии подруга Мамаевой рассказала о подробностях случившегося. 4 марта было объявлено, что жена футболиста находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Днём ранее Мамаева заявила, что уличила мужа в измене. Алана опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова».

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