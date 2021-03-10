«ПСЖ» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» сыграет с испанской «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча «ПСЖ» — «Барселона».
Встречу будет обслуживать английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Дэвид Кут.
Матч пропустят защитники «ПСЖ» Хуан Бернат и Алессандро Флоренци. Во встрече также не примут участие четыре игрока «Барселоны» Ансу Фати, Серхи Роберто, Жерар Пике и Филиппе Коутиньо.
В первом матче победил «ПСЖ» со счётом 4:1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик, ещё по голу забили Мойзе Кин и Лионель Месси.
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