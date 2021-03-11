Ларссон попал в команду недели FIFA 21
Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вошёл в 24-ю команду недели FIFA 21. В матче с «Краснодаром» (6:1) игрок забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Команду недели из игроков, которых можно использовать в режиме Ultimate Team, представила компания EA Sports. Команда составляется на основе реальных заслуг игроков в определённый период времени. 23-летний нападающий московского клуба получил специальную карточку с общим рейтингом 78 OVR.
Ранее портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 21-го тура Российской Премьер-Лиги, куда вошёл Ларссон.
В нынешнем сезоне РПЛ шведский нападающий сыграл в 20 матчах, забил 10 голов (один с пенальти) и отдал пять голевых передач.
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