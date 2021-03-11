Куман и Лапорта не могут выбрать нового форварда. Тренер хочет Депая, президент — Агуэро

«Барселона» не может определиться с кандидатурой нового нападающего. Мнения главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана и новоиспечённого президента клуба Жоана Лапорты по этому поводу разошлись.
Как информирует Sport.es, Куман хочет видеть в «Барселоне» нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. Лапорта же склоняется в сторону Серхио Агуэро из «Манчестер Сити». Президент каталонского клуба уже начал переговоры с аргентинцем, но главный тренер команды пытается убедить функционера в том, что 27-летний Депай принесёт команде больше пользы, чем 32-летний Агуэро.
Куман лично поддерживает контакт с Депаем. Несмотря на множество предложений, Мемфис хочет дождаться окончательного ответа именно от «Барселоны». Нидерландец даже готов стать одним из самых низкооплачиваемых игроков сине-гранатовых.
- 11 марта 2021
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