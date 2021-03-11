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«Аякс» уверенно обыграл «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

«Аякс» уверенно обыграл «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 11 марта, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Аякс» — «Янг Бойз». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счётом 3:0.

«Аякс» владел тотальным игровым преимуществом на протяжении всей встречи. В первом тайме забить не удалось. Однако во второй половине матча нидерландцы отметились тремя голами. На 62-й минуте забил Дави Классен, на 82-й — Душан Тадич, а точку в матче на 90+2-й минуте поставил Брайан Бробби. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Аякса».

Ответная встреча команд состоится ровно через неделю, 18 марта. Матч пройдёт на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2021, четверг. 20:55 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Классен – 62'   2:0 Тадич – 82'   3:0 Бробби – 90+2'
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