«Рома» разгромила донецкий «Шахтёр». Фонсека обыграл бывшую команду

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА римская «Рома» принимала донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 3:0.

В первом тайме «Рома» владела преимуществом, что отразилось на табло. На 23-й минуте гол забил Лоренцо Пеллегрини. «Шахтёр» также имел несколько голевых моментов, но реализация подвела донецкую команду. Во втором тайме «Рома» забила ещё дважды: на 73-й минуте отметился Стефан Эль-Шаарави, на 77-й минуте — Джанлука Манчини. «Горняки» в ответ создали ряд своих опасных эпизодов, но реализовать их вновь не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев.

Матч обслуживала бригада арбитров из Португалии, которую возглавил Артур Соареш Диаш. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный судья — Тьягу Мартинш.

Ответная встреча команд состоится через неделю, 18 марта. Матч пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:55 мск.