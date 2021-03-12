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Лицензирование и финансовый фэйр-плей — в новом выпуске подкаста «SILA Права»

Лицензирование и финансовый фэйр-плей — в новом выпуске подкаста «SILA Права»
Футбол 0
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Как проходит лицензирование футбольных клубов, кто выдаёт лицензии, каким критериям должны соответствовать футбольные клубы, почему из-за финансовых проблем снимаются с соревнований получившие лицензию клубы, что такое финансовый фэйр-плей и как он влияет на участие клубов в еврокубках – об этом и многом другом новый выпуск подкаста «SILA Права».

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В этом выпуске:
00:00 — Интро
03:09 — Иранские футболисты перестанут быть легионерами в России
14:11 — Одноклубники «спалили» травму игрока «Астон Виллы», играя в фэнтези-футбол
19:41 — Алекс Швацер был оправдан итальянским судом по допинговому делу, но ВАДА не признаёт это решение
24:25 — Follow up новости про матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул»: арбитр Себастьян Кольцеску оправдан по делу о расизме, но всё равно отстранён до конца сезона
28:08 — Что такое лицензирование клубов
31:01 — Кто выдаёт лицензии клубам
34:11 — Сроки проведения лицензирования
36:23 — Какие клубы допускаются к лицензированию на национальном и международном уровнях
39:31 — Критерии лицензирования клубов
51:12 — Как финансовая стабильность клубов обеспечивается в Нидерландах и насколько этот подход отличается от России
56:43 — Что такое финансовый фэйр-плей и как он работает

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