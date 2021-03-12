Лицензирование и финансовый фэйр-плей — в новом выпуске подкаста «SILA Права»

Как проходит лицензирование футбольных клубов, кто выдаёт лицензии, каким критериям должны соответствовать футбольные клубы, почему из-за финансовых проблем снимаются с соревнований получившие лицензию клубы, что такое финансовый фэйр-плей и как он влияет на участие клубов в еврокубках – об этом и многом другом новый выпуск подкаста «SILA Права».



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В этом выпуске:

00:00 — Интро

03:09 — Иранские футболисты перестанут быть легионерами в России

14:11 — Одноклубники «спалили» травму игрока «Астон Виллы», играя в фэнтези-футбол

19:41 — Алекс Швацер был оправдан итальянским судом по допинговому делу, но ВАДА не признаёт это решение

24:25 — Follow up новости про матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул»: арбитр Себастьян Кольцеску оправдан по делу о расизме, но всё равно отстранён до конца сезона

28:08 — Что такое лицензирование клубов

31:01 — Кто выдаёт лицензии клубам

34:11 — Сроки проведения лицензирования

36:23 — Какие клубы допускаются к лицензированию на национальном и международном уровнях

39:31 — Критерии лицензирования клубов

51:12 — Как финансовая стабильность клубов обеспечивается в Нидерландах и насколько этот подход отличается от России

56:43 — Что такое финансовый фэйр-плей и как он работает