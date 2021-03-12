«Селтик» возвёл забор перед своим стадионом в преддверии матча с «Рейнджерс»

«Селтик» возвёл забор вокруг своего стадиона в преддверии матча шотландской Премьер-лиги с «Рейнджерс».



В заявлении, опубликованном в пятницу, руководство «кельтов» подтвердило, что они уже предприняли шаги для повышения безопасности и защиты их собственности в пределах и вокруг стадиона «Селтик Парк». Одним из этих шагов стало возведение металлического забора вокруг стадиона, его прилегающей территории и памятников исторических фигур «Селтика»



«Кельты» также вступят в переговоры с соответствующими органами в преддверии данного матча, поскольку все стороны стремятся избежать повторения сцен произошедших в Глазго в минувшие выходные, когда некоторые фанаты «Рейнджерс» не придерживались мер социального дистанцирования коронавируса, празднуя первое за 10 лет чемпионство.



Матч 32-го тура ШПЛ «Селтик» — «Рейнджерс» пройдёт 21 марта. Начало — в 15:00.

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