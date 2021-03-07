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«Рейнджерс» стал 55-кратным чемпионом Шотландии

«Рейнджерс» стал 55-кратным чемпионом Шотландии
Футбол / Прочие турниры 0

«Рейнджерс» досрочно, за шесть туров до конца шотландской Премьер-лиги, стал 55-кратным чемпионом Шотландии.

Это случилось после того, как сегодня, 7 марта, «Селтик» в гостях сыграл вничью в матче 31-го тура ШПЛ с «Данди Юнайтед» (0:0) и потерял даже математические шансы догнать «джерс». Подопечные Стивена Джеррарда в 32 матчах набрали 88 очков и за шесть туров до конца опережают «кельтов» на 20 очков.

Это будет первый трофей Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Легенда «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» летом 2018 года и в двух предыдущих сезонах приводил команду к серебряным медалям.

«Рейнджерс» впервые с сезона-2010/2011 стал чемпионом Шотландии, прервав чемпионскую серию «Селтика», побеждавшего 9 раз подряд.

Шотландия - Премьер-лига. Премьер-лига. 31-й тур
07 марта 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Данди Юнайтед
Данди
Окончен
0 : 0
Селтик
Глазго
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