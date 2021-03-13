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Капитан «Химок» Тихий: победили «Ростов» за счёт характера, желания и самоотдачи

Капитан «Химок» Тихий: победили «Ростов» за счёт характера, желания и самоотдачи
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий поделился впечатлениями от победы в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

«Важная победа. Выиграли за счёт характера, желания и самоотдачи. Были непростые погодные условия, серьёзный соперник, который тоже стремился к победе. Но все ребята бились, терпели, и в итоге мы заработали три очка. Вторая игра подряд без пропущенных мячей? Стараемся организованно и дисциплинированно действовать в обороне. Это заслуга всей команды, хотя всегда есть над чем работать», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти на 48-й минуте.

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