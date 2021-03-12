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«Химки» обыграли «Ростов» благодаря голу с пенальти, VAR отменил гол Соу

«Химки» обыграли «Ростов» благодаря голу с пенальти, VAR отменил гол Соу
Футбол / РПЛ 0
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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» переиграли «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 1:0.

На 49-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный после фола Романа Тугарева. На 73-й минуте форвард «Ростова» Али Соу забил гол, однако комната VAR усмотрела у Соу положение вне игры. На 89-й минуте полузащитник «Химок» Александр Трошечкин был удалён после получения второй жёлтой карточки.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Андрей Болотенков и Антон Кобзев. Резервный рефери — Сергей Чебан (все — Москва).

«Химки», набрав 32 очка, занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (34) — на седьмой строчке.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
12 марта 2021, пятница. 19:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мирзов – 48' (пен)
Удаления: Трошечкин – 89' / нет
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