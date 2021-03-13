«Динамо» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 13 марта, состоится матч «Динамо» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Спартак» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».
«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.
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