Потрясающий удар в девятку в матче «Эвертон» — «Бёрнли». Видео

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» проходит матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Бёрнли». Идёт 62-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу гостей.



На 24-й минуте полузащитник бордовых Дуайт Макнил получил мяч перед штрафной, обыграл защитника и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку, не оставив шансов вратарю «ирисок» Джордану Пикфорду.

Видео великолепного удара Дуайта Макнила

Это второй гол 21-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.

«Эвертон» в 27 матчах набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Бордовые (30) — на 15-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.



Матч первого круга «Бёрнли» — «Эвертон» состоялся 5 декабря 2020 года и завершился вничью — 1:1.