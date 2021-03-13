Потрясающий удар в девятку в матче «Эвертон» — «Бёрнли». Видео

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» проходит матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Бёрнли». Идёт 62-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу гостей.
На 24-й минуте полузащитник бордовых Дуайт Макнил получил мяч перед штрафной, обыграл защитника и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку, не оставив шансов вратарю «ирисок» Джордану Пикфорду.
Видео великолепного удара Дуайта Макнила
Это второй гол 21-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
«Эвертон» в 27 матчах набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Бордовые (30) — на 15-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.
Матч первого круга «Бёрнли» — «Эвертон» состоялся 5 декабря 2020 года и завершился вничью — 1:1.
- 13 марта 2021
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