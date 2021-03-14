Крис Уилдер покинул пост наставника «Шеффилд Юнайтед»

Крис Уилдер покинул пост главного тренера «Шеффилд Юнайтед» по обоюдному согласию сторон после почти пяти лет работы на этом посту.
«Работа главным тренером «Шеффилд Юнайтед» была особенным путешествием, и я никогда его не забуду. Я был очень рад, что мне представилась такая возможность в 2016 году, и был очень рад успеху, которого мы добились, включая два повышения в классе и наивысшее место для клуба в истории английской Премьер-лиги. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в достижения клуба на этом пути, включая игроков, персонал и, в частности, болельщиков», — приводит слова Уилдера официальный сайт «клинков».
Ключом к разногласиям стала кадровая политика клуба: правление хотело, чтобы Уилдер сосредоточился исключительно на управлении командой и не отвлекался на подписание игроков.
Крис Уилдер возглавил «Шеффилд Юнайтед» в 2016 году и за три года сумел вывести команду из Лиги 1, третьего по силе дивизиона Англии, в АПЛ.
Имя нового главного тренера будет объявлено позже. Пока неясно, кто будет руководить «Шеффилд Юнайтед» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити». Этот матч состоится в воскресенье, 14 марта. Начало — в 17:00 мск.
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