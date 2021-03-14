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Крис Уилдер покинул пост наставника «Шеффилд Юнайтед»

Крис Уилдер покинул пост наставника «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Крис Уилдер покинул пост главного тренера «Шеффилд Юнайтед» по обоюдному согласию сторон после почти пяти лет работы на этом посту.

«Работа главным тренером «Шеффилд Юнайтед» была особенным путешествием, и я никогда его не забуду. Я был очень рад, что мне представилась такая возможность в 2016 году, и был очень рад успеху, которого мы добились, включая два повышения в классе и наивысшее место для клуба в истории английской Премьер-лиги. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в достижения клуба на этом пути, включая игроков, персонал и, в частности, болельщиков», — приводит слова Уилдера официальный сайт «клинков».

Ключом к разногласиям стала кадровая политика клуба: правление хотело, чтобы Уилдер сосредоточился исключительно на управлении командой и не отвлекался на подписание игроков.

Крис Уилдер возглавил «Шеффилд Юнайтед» в 2016 году и за три года сумел вывести команду из Лиги 1, третьего по силе дивизиона Англии, в АПЛ.

Имя нового главного тренера будет объявлено позже. Пока неясно, кто будет руководить «Шеффилд Юнайтед» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити». Этот матч состоится в воскресенье, 14 марта. Начало — в 17:00 мск.

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