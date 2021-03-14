«Тамбов» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 14 марта, состоится матч «Тамбов» — «Краснодар». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Крааснодар».



«Краснодар» в 21 матче набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.