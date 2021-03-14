«Байер» сенсационно проиграл одному из главных аутсайдеров Бундеслиги

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» принимал одного из главных аутсайдеров чемпионата Германии — «Арминию». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 1:2.

Несмотря на игровое и статистическое преимущество «Байера», в первом тайме «Арминия» вышла вперёд благодаря голу Рицу Доана на 17-й минуте. На 57-й минуте гости удвоили счёт, гол забил японский полузащитник Масая Окугава. «Байер» сумел отыграть один гол на 85-й минуте усилиями Патрика Шика, но полноценно переломить ход игры не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу «Арминии».

Благодаря этой победе «Арминия» выбралась из зоны вылета и занимает 15-е место, набрав 22 очка. «Байер» (40) — на 6-м месте.