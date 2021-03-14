Гендиректор «Рубина»: поборемся за ЛЧ. Пусть команды наверху не расслабляются

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанская команда будет бороться за попадание в Лигу чемпионов.



«Лига чемпионов? Конечно, конечно. Будем бороться. Мы настроены серьёзно. Пусть команды наверху не расслабляются. Попробуйте сейчас нашим ребятам сказать, что нам это не нужно. Будем играть. Всё покажет конец сезона», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Казанский «Рубин» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде одержал победу над «Уфой» – 3:0. Счёт на 30-й минуте шикарным кручёным ударом из-за штрафной открыл Денис Макаров. На 42-й минуте Хвича Кварацхелия удвоил преимущество казанцев. Третий гол гости забили на 74-й минуте — Макаров и Илья Самошников разыграли «стеночку», и второй поразил ворота.

«Рубин» одержал третью победу в РПЛ подряд и в онлайн-таблице поднялся на 5-е место, догнав по набранным очкам «Сочи».