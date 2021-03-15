Болельщики троллят Мемфиса Депая из-за бага в «Твиттере». «Лион» отреагировал шуткой

В «Твиттере» обнаружили странный баг. Социальная сеть стала блокировать пользователей, в чьих публикациях присутствует слово Memphis (Мемфис). Аккаунты автоматически становятся недоступными на 12 часов, поскольку в них присутствует «конфиденциальная информация».
Узнав о баге, болельщики принялись писать нападающему «Лиона» Мемфису Депаю. Футболиста стали спрашивать, как его зовут. Объектом троллинга также стал баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз», выступающий в НБА. Его спрашивают, в каком городе команда базируется.
«Лион» отреагировал на баг шуткой. Клуб опубликовал фотографию Депая и написал: «Эй, «Твиттер», мы уже можем о нём говорить?»
Ранее сообщалось, что Мемфис может продолжить карьеру в «Барселоне». Контракт 27-летнего нидерландского футболиста с «Лионом» истекает этим летом.
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