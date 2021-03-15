Кан: агент Алабы оторван от реальности

Легендарный вратарь «Баварии», а ныне член совета директоров клуба Оливер Кан поделился мнением об агенте Пини Захави, представляющем интересы защитника мюнхенцев Давида Алабы.



«Я на самом деле разочарован, потому что вижу, насколько Захави оторван от реальности. Мы ценим Давида, он необыкновенный человек, всегда открытый и дружелюбный. Мы старались сделать всё, чтобы удержать его в команде, но соглашение не было достигнуто», — приводит слова Кана Kicker.



Напомним, действующий контракт Давида Алабы с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне защитник в 23 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком.

Агент Алабы опроверг информацию о договорённостях с «Барселоной»