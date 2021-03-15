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Три игрока из РПЛ попали в состав сборной Беларуси на матчи отбора ЧМ-2022

Три игрока из РПЛ попали в состав сборной Беларуси на матчи отбора ЧМ-2022
Футбол / РПЛ 0
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Объявлен список футболистов, вызванных в сборную Беларуси на товарищеский матч против Гондураса, а также матчи квалификации к ЧМ-2022 с Эстонией и Бельгией.

В окончательную заявку национальной команды включены 25 футболистов, трое из которых выступают в Российской Премьер-Лиге.

Вратари: Александр Гутор («Шахтер» Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ), Павел Павлюченко («Рух» Брест).

Защитники: Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ»), Денис Поляков («Кайрат»), Никита Наумов («Динамо-Минск»), Александр Павловец («Ростов»), Роман Юзепчук («Рух» Брест), Николай Золотов («Колос»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Данила Нечаев (БАТЭ).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Иван Бахар, Владислав Климович (все – «Динамо-Минск»), Игорь Стасевич, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (все – «Шахтер» Солигорск), Иван Маевский («Ротор»), Павел Савицкий («Рух» Брест), Евгений Яблонский (БАТЭ), Макс Эбонг («Астана»), Дмитрий Антилевский («Торпедо-БелАЗ»).

Нападающие: Николай Сигневич (БАТЭ), Денис Лаптев («Рух» Брест), Виталий Лисакович («Локомотив»).

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