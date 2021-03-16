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У Леонида Федуна скончался отец

У Леонида Федуна скончался отец
Футбол / РПЛ 0

Ушёл из жизни Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Арнольд Федун скончался в возрасте 92 лет, причины смерти не уточняются. Он являлся народным врачом СССР и заслуженным врачом РСФСР, а также бывшим главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР. Отмечается, что Федун стал автором и соавтором более 250 научных трудов в области хирургии. В 1960-х годах был хирургом на космодроме Байконур.

«Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал «Спартак» и часто посещал матчи любимой команды. Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», — говорится в сообщении красно-белых.

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