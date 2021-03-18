Диего Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. По итогам двухматчевого противостояния мадридский клуб уступил «Челси» (0:1 – дома и 0:2 – на выезде).
Соперник заслужил победу по сумме двух матчей. Первый матч получился равным, но они забили мяч. Сегодня «Челси» сыграл лучше нас и заслуженно взял верх. Мы пытались найти возможность для гола, но не смогли этого сделать, несмотря на все усилия. Раздражение игроков можно понять, когда их убирают с поля. Мы пытались изменить игру в нападении и по-другому строить свои атаки. Я не ищу оправданий. Соперник сыграл лучше. Нужно поздравить их, извлечь урок и двигаться дальше. Легко махать кулаками после драки. Теперь уже не о чем сожалеть — противостояние завершилось. Хотели продолжить борьбу, но в этой Лиге чемпионов мы играли недостаточно хорошо», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.
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