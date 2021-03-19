Владимир Федотов: надеемся, что игроки будут максимально задействованы в матчах сборных

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги крупной победы над «Тамбовом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги (5:0).

«На первом 15-минутном отрезке ничего не получалось, хотя была качественная разминка. Когда мы были в раздевалке, ребят успокаивали, говорили, что нужно делать всё без спешки, не торопясь, но вышло не очень хорошо, и начало матча осталось за соперником. Хорошо, что соперник нас за это время простил. Готовясь к матчу, смотрели за игрой «Тамбова» в прошлых матчах, понимали, что будет непросто в первом тайме, но во втором соперник просаживался. Через 15 минут успокоились, начали делать, что договаривались, использовать фланги, хорошие доставки мяча, и гол «в раздевалку» послужил тем раскрепощающим эффектом, который во втором тайме принёс свои плоды.

У Джанаева микроповреждение, которое не даёт ему на сто процентов чувствовать себя уверенным. Но он был в заявке на всякий случай. Это повреждение, с которым на морально волевых можно играть, но решать задачи нельзя. Я думаю, через неделю с ним будет всё нормально. Почему Заболотный, а не Адамов? Ему нужно адаптироваться, быть своим в коллективе, принять все требования. Не надо спешить, чтобы не наломать дров. Время придёт.

Может ли пауза сыграть отрицательную роль? Я так не думаю. Единственное, что группа игроков уезжает в сборные, но надеемся, что они будут задействованы по полной – это тоже даст какой-то импульс. Мы же на базе будем готовиться и сделаем всё от нас зависящее, чтобы тонус не был утерян. Борьба за золотые медали? Мы готовимся от матча к матчу, впереди «Рубин» – это первая встреча после перерыва на игры сборных. Но там уже как богу будет угодно. Мы постараемся приложить все усилия, чтобы сохранить свои позиции», – сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.

По итогам 23 туров «Сочи» с 40 очками занимает четвёртое место в таблице.