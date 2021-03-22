Полузащитник «МЮ» Фред подвергся расистским оскорблениям после матча с «Лестером»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред подвергся расовым нападкам в социальных сетях после поражения в четвертьфинале Кубка Англии.

Игрок сборной Бразилии получил множество комментариев к своему последнему посту в Instagram после того, как он совершил ошибку в моменте с первым голом «Лестера». В 1/4 финала Кубка страны «Лестер» победил «МЮ» со счётом 3:1. Дублем отметился Келечи Ихеначо, ещё один гол забил Юри Тилеманс. За «красных» единственный мяч на свой счёт записал Мэйсон Гринвуд.

Ранее французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль подвергся расистским оскорблениям после матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбионом» (1:1). В комментариях на страницах игрока в различных соцсетях пользователи оставляли сообщения и символы, оскорбляющие 25-летнего футболиста на почве расизма.

Также 28-летний нигерийский нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после матча 28-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:3), в котором он отметился забитым мячом.