Вышел документальный фильм о самом титулованном тренере «Динамо»

Московское «Динамо» презентовало документальный фильм о Михаиле Якушине — самом титулованном наставнике бело-голубых и тренере Льва Яшина.

«Лучшая сборная Европы по версии журнала France Football, «Золотой мяч» Льва Яшина – признание выдающейся работы Михаила Якушина далеко за пределами нашей страны. Он создавал великие команды и великих игроков. Непревзойденный новатор и тактик раньше бразильцев открыл футбольному миру схему 4-2-4 и «ложную» девятку.

В этом году символичная дата — 111 лет со дня рождения Михаила Якушина. Три единицы, как напоминание. Он такой один. Первый чемпион страны по футболу, хоккею с мячом и шайбой. Вашему вниманию — яркий и подробный портрет главного в истории клуба творца динамовских побед. И как игрок, и как тренер Якушин — это золотая эра московского «Динамо». Из одиннадцати чемпионских титулов клуба – девять (!) завоёвано с ним в составе или во главе команды.

Михаил Якушин от первого лица, в кадрах хроники, свидетельствах современников и благодарных потомков», — так пресс-служба «Динамо» комментирует релиз фильма.