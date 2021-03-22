Вышел документальный фильм о самом титулованном тренере «Динамо»

Московское «Динамо» презентовало документальный фильм о Михаиле Якушине — самом титулованном наставнике бело-голубых и тренере Льва Яшина.
«Лучшая сборная Европы по версии журнала France Football, «Золотой мяч» Льва Яшина – признание выдающейся работы Михаила Якушина далеко за пределами нашей страны. Он создавал великие команды и великих игроков. Непревзойденный новатор и тактик раньше бразильцев открыл футбольному миру схему 4-2-4 и «ложную» девятку.
В этом году символичная дата — 111 лет со дня рождения Михаила Якушина. Три единицы, как напоминание. Он такой один. Первый чемпион страны по футболу, хоккею с мячом и шайбой. Вашему вниманию — яркий и подробный портрет главного в истории клуба творца динамовских побед. И как игрок, и как тренер Якушин — это золотая эра московского «Динамо». Из одиннадцати чемпионских титулов клуба – девять (!) завоёвано с ним в составе или во главе команды.
Михаил Якушин от первого лица, в кадрах хроники, свидетельствах современников и благодарных потомков», — так пресс-служба «Динамо» комментирует релиз фильма.
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13