Хавбек «Ростова» Гигович: в матче со «Спартаком» нам нужны три очка

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

«Первый гол за клуб? Я счастлив! Долго ждал момента, когда отличусь за «Ростов». Думаю, теперь дела у меня пойдут лучше. У нас очень хорошая атмосфера в коллективе. Ребята были рады.



Конечно, со «Спартаком» будет сложный матч. Он очень важен для нас, нам нужны три очка. Мы играем дома, и нам очень понадобится поддержка болельщиков. Что касается «Спартака», то выделю Джордана Ларссона. Это хороший игрок с отличными качествами. Но это никак не должно нас останавливать. Настрой — самый высокий. Помню Джордана. Он хороший человек. Будет очень интересно сыграть против него в этом матче.



Матч первого круга со «Спартаком»? Было приятно добиться победы. После предыдущей игры было очень важно заработать три очка и порадовать болельщиков. Нужно продолжать работать, и придут новые победы. Что сказал бы фанатам? Нам очень нужна ваша поддержка, дорогие болельщики! Она может помочь нам найти силы даже на последних минутах игры. Вы всегда здорово нам помогаете, поэтому я даже не беспокоюсь. Знаю, что на стадионе будет прекрасная атмосфера», — приводит слова Гиговича пресс-служба «Ростова».

4 апреля «Ростов» дома сыграет со «Спартаком».