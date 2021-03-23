Салах в третий раз кряду признан лучшим игроком месяца в «Ливерпуле»

28-летний египетский нападающий Мохамед Салах в третий раз кряду получил награду лучшему игроку «Ливерпуля» по итогам месяца, сообщает пресс-служба мерсисайдцев в «Твиттере».



В голосовании ему удалось обойти 20-летнего полузащитника Кёртиса Джонса и крайнего защитника Трента Александер-Арнольда.

Мохамед Салах в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 28 матчей, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи. Египтянин наряду с нападающим «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейном является лучшим бомбардиром турнира.



Подопечные Клоппа в 29 матчах набрали 46 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон, на пять очков.