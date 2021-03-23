Салах в третий раз кряду признан лучшим игроком месяца в «Ливерпуле»
28-летний египетский нападающий Мохамед Салах в третий раз кряду получил награду лучшему игроку «Ливерпуля» по итогам месяца, сообщает пресс-служба мерсисайдцев в «Твиттере».
В голосовании ему удалось обойти 20-летнего полузащитника Кёртиса Джонса и крайнего защитника Трента Александер-Арнольда.
Мохамед Салах в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 28 матчей, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи. Египтянин наряду с нападающим «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейном является лучшим бомбардиром турнира.
Подопечные Клоппа в 29 матчах набрали 46 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон, на пять очков.
Салах: «Ливерпуль» постарается выиграть все оставшиеся матчи в сезоне
Рекомендуем вам
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам