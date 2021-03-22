Салах: «Ливерпуль» постарается выиграть все оставшиеся матчи в сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал получение награды лучшему игроку клуба в феврале по итогам голосования болельщиков.
«Приятно снова вернуться на победные рельсы. Это хорошее чувство, и я доволен нашими последними результатами. Надеюсь, что после перерыва на матчи сборной мы продолжим побеждать.
Всем причастным к «Ливерпулю» было тяжело. Мы прошли через ситуацию, когда не могли победить, у нас не получалось забивать голы, мы опустились очень низко в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но я верю, что в итоге всё будет лучше. В Лиге чемпионов у нас пока всё хорошо.
Я не хочу просто говорить о своей игре в нынешнем сезоне, потому что «Ливерпуль» — это команда, и все мы играем как команда. Я бы сказал, что это тяжёлый сезон для всех нас, и нам просто нужно продолжать упорно трудиться и пытаться выиграть все оставшиеся матчи.
Я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам за то, что вы проголосовали за меня в опросе на лучшего игрока клуба в феврале. Мы собираемся выложиться на все 100 процентов, чтобы выиграть следующие матчи, а также хорошо выступить в Лиге чемпионов. Надеюсь, нам это удастся», — цитирует египтянина официальный сайт мерсисайдцев.
Мохамед Салах в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 28 матчей, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи. Египтянин наряду с нападающим «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейном является лучшим бомбардиром турнира.
Подопечные Клоппа в 29 матчах набрали 46 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон, на пять очков.
- 23 марта 2021
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