Уле-Гуннар Сульшер: Джонни Эванс до сих пор должен был оставаться игроком «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал об отношении к защитнику «Лестера» Джонни Эвансу, ранее выступавшему за манкунианцев.
«Вы знаете, Джонни Эванс до сих пор должен был оставаться игроком «МЮ». Но иногда футбол отправляет тебя в другие места, когда тренерский штаб меняется. Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» вызывает эмоции у Эванса. У нас тоже остались чувства по отношению к нему. Нам приятно видеть, что он так хорошо играет. Мы хотим строить команду на таких игроках, как Джонни Эванс. На ребятах вроде Гринвуда, Мактоминая, Хендерсона, добавив к ним ряд игроков топ-уровня», — цитирует Сульшера Metro.
В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Лестеру» со счётом 1:3 и вылетел из турнира.
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