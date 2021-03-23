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«Гамбург» пожелал удачи возглавившему ЦСКА Ивице Оличу

«Гамбург» пожелал удачи возглавившему ЦСКА Ивице Оличу
Футбол / РПЛ 0
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«Гамбург» отреагировал на назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

«Удачи, Иви», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Гамбурга» в «Твиттере».

Сегодня, 23 марта, ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. К работе хорватский специалист уже приступил.

Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера. Напомним, Олич играл за «Гамбург» с 2007 по 2009 год и с 2015 по 2016 год.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Олич произнёс приветственную речь на своей первой тренировке в ЦСКА
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