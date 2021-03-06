Зинедин Зидан против возвращения Гарета Бэйла в мадридский «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в возвращении нападающего Гарета Бэйла.



Как утверждает Defensa Central, вне зависимости от того, как 31-летний валлиец закончит сезон в «Тоттенхэм Хотспур», Зидан не хочет видеть его в составе «сливочных». Несмотря на успешное выступление Бейла в последнее время (5 голов в 5 последних матчах во всех турнирах), французский специалист категорически против его возвращения, полагая, что его присутствие может негативно повлиять на обстановку в раздевалке команды.



Гарет Бэйл был отдан «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 10 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл за «Реал» всего в 16 матчах чемпионата Испании, а в концовке первенства часто оставался вне заявки на матчи. Контракт Гарета с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Зинедин Зидан: как тренер, желаю Гарету Бэйлу всего наилучшего