Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зинедин Зидан против возвращения Гарета Бэйла в мадридский «Реал»

Зинедин Зидан против возвращения Гарета Бэйла в мадридский «Реал»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в возвращении нападающего Гарета Бэйла.

Как утверждает Defensa Central, вне зависимости от того, как 31-летний валлиец закончит сезон в «Тоттенхэм Хотспур», Зидан не хочет видеть его в составе «сливочных». Несмотря на успешное выступление Бейла в последнее время (5 голов в 5 последних матчах во всех турнирах), французский специалист категорически против его возвращения, полагая, что его присутствие может негативно повлиять на обстановку в раздевалке команды.

Гарет Бэйл был отдан «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 10 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл за «Реал» всего в 16 матчах чемпионата Испании, а в концовке первенства часто оставался вне заявки на матчи. Контракт Гарета с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Зинедин Зидан: как тренер, желаю Гарету Бэйлу всего наилучшего
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021